Eisschnellläufer hoffen auf gute Resultate bei Einzelstrecken-WM

Für die internationalen Top-Stars geht es auf dem „schnellsten Eis der Welt“ um Medaillen und Weltrekorde, die deutschen Eisschnellläufer wollen sich beim Saisonhöhepunkt vor allem in Bestform präsentieren. Elf Starter der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), darunter auch die 51-jährige Claudia Pechstein, haben die Reise zur am Donnerstag startenden Einzelstrecken-WM auf dem Olympic Oval in Calgary/Kanada angetreten und hoffen auf einen Überraschungserfolg.