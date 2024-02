Eisschnellläufer zum WM-Auftakt mit deutschen Rekorden

Die deutschen Eisschnellläufer haben zum Auftakt der Einzelstrecken-WM in Calgary im nicht-olympischen Teamsprint mit deutschen Rekorden überzeugt. Auf dem Olympic Oval in Kanada holten Josephine Heimerl (Inzell), Michelle Uhrig und Lea-Sophie Scholz (beide Berlin) in 1:29,30 Minuten Rang sechs unter den acht Mannschaften, Gold ging an Kanada.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Männern landeten Hendrik Dombek (München), Moritz Klein und Stefan Emele (beide Erfurt) in 1:18,80 Minuten auf dem siebten Platz, Kanada gewann in der Weltrekordzeit von 1:17,17 Minuten nur 0,002 Sekunden vor den Niederlanden. Die bisherigen deutschen Bestmarken (1:29,31/1:19,96) stammten aus dem Dezember 2022, gelaufen ebenfalls in Calgary.

Die ersten Titel auf olympischen Distanzen gingen am Donnerstag an die Niederlande: Über 3000 m holte Irene Schouten Gold, erstmals seit 1996 hatte sich keine deutsche Starterin qualifiziert. Auch die Männer-Entscheidung über 5000 m fand ohne deutsche Beteiligung statt, der Sieg ging an Patrick Roest.