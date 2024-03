Eisschnelllauf-WM: Hendrik Dombek in Inzell zur Halbzeit Siebter

Eisschnellläufer Hendrik Dombek ist ein überzeugender Start in die Sprint- und Mehrkampf-WM in Inzell geglückt. Der 26-Jährige aus München liegt zur Halbzeit der Sprint-Wertung nach zwei gelungenen Auftritten auf Rang sieben. Die Medaillen werden am Freitag vergeben, wenn es erneut über 500 und 1000 Meter geht.