"Er war für mich alles": Pechstein trauert um Goldtrainer Franke

Der langjährige Eisschnelllauf-Erfolgstrainer Joachim Franke ist tot. Das bestätigte die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) am Mittwoch. Nach Informationen der Bild-Zeitung starb der ehemalige Coach der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein im Alter von 83 Jahren in einem Pflegeheim in Bernau bei Berlin.