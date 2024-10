Endet das unfassbare Martyrium einer deutschen Ikone?

Und am Donnerstag soll Pechsteins seit 15 Jahren zur Lebensaufgabe gewordener Prozess gegen den Weltverband ISU ein Ende finden. Vor dem Oberlandesgericht München geht es um Schadensersatz und Schmerzensgeld in Millionenhöhe.

„Habe versprochen, nie aufzugeben“

„Ich habe ein unfassbares Martyrium durchgemacht. Doch ich habe versprochen, nie aufzugeben und bis zum entscheidenden Tag zu kämpfen“, sagte die fünfmalige Olympiasiegerin vor der Verhandlung der Welt am Sonntag : „Sollte das Gericht erneut einen Vergleich vorschlagen, bin ich auch diesmal gesprächsbereit. Allerdings nur dann, wenn an erster Stelle des Vergleichs steht, dass die ISU das Fehlurteil gegen mich einräumt.“

15 Jahre im Kampf gegen die ISU

Pechstein ist mittlerweile 52 Jahre alt, 15 davon hat sie verbracht mit dem Kampf gegen die ISU und für das, was sie als nur gerecht empfindet: Ihren sportlichen Ruf wieder herzustellen. „Ich habe nie gedopt“, sagt sie. So wie Pechstein es in den „5739 Tagen nach der Schreckensnacht vom 7. Februar 2009″, stets beteuert hat.