Eisschnelllauf-Held Keller wird 80

Erhard Keller blickt vor seinem 80. Geburtstag an Heiligabend auf ein bewegtes Leben zurück.

Die Überraschung an Heiligabend 1949 hat Erhard Keller nie vergessen. Es war Kellers fünfter Geburtstag, und auf dem Frühstückstisch lagen Schlittschuhe. Es waren seine ersten, jene, in denen Keller Schwung holte zu einer großen deutschen Sportlerkarriere. Doppel-Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordler. Keller wurde zum Star - und löste im Eisschnelllauf einen wahren Boom aus. An Heiligabend feiert Keller seinen 80. Geburtstag.