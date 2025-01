Eisschnelllauf-EM: Dombek beendet Sprint als Sechster

In Heerenveen bleiben sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen alle Medaillen in den Niederlanden.

Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat den Sprint-Wettbewerb bei der EM im niederländischen Heerenveen in den Top Ten beendet. Der deutsche Meister aus München belegte nach dem abschließenden vierten Lauf Gesamtplatz sechs. Über 500 m lief Dombek am Samstag zunächst in 35,24 Sekunden wie schon am Vortag die achtbeste Zeit, über die doppelte Distanz war er in 1:09,10 Minuten der siebtschnellste Läufer.