Eisschnelllauf: Petzold und Uhrig überraschen in Calgary

Das deutsche Eisschnelllauf-Team hat beim Weltcup in Calgary mit zwei Podestplätzen im Massenstart überrascht. Bei den Männern wurde der Erfurter Fridtjof Petzold in 7:50,48 Minuten auf dem Olympic Oval von 1988 unerwartet Zweiter und musste sich nur dem Franzosen Timothy Loubineaud (7:50,14) geschlagen geben. Bei den Frauen lief die Berlinerin Michelle Uhrig in 8:44,63 Minuten auf Platz drei.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte zudem der deutsche Meister Hendrik Dombek (München) über 1500 m in 1:43,73 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt. Insgesamt waren 14 Athletinnen und Athleten der Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) in Kanada am Start, in der B-Gruppe gab es weitere Erfolge.