Pechstein-Prozess: Nächster Termin erst im April

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein muss sich in ihrem Schadenersatz-Prozess gegen den Eislauf-Weltverband ISU weiter in Geduld üben. Wie das Oberlandesgericht München der ARD am Dienstag bestätigte, wurde der ursprünglich für den 13. Februar angesetzte nächste Verhandlungstag auf den 10. April verschoben.