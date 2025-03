Eisschnelllauf-WM: Hofmann läuft in die Top 10

Josie Hofmann hat den deutschen Eisschnellläufern bei der WM in Hamar die erste Top-10-Platzierung auf der Einzelstrecke beschert. Die Berlinerin lief am Samstag über die 5000 m in 7:10,06 Minuten auf den achten Platz.

Mit der Entscheidung hatte Hofmann, die am Freitag in der Mannschaftsverfolgung als Vierte knapp am Podest vorbeigelaufen war, erwartungsgemäß nichts zu tun. Die Top 3 um die siegreiche Italienerin Francesca Lollobrigida (6:56,38) beendeten die längste Langstrecke bei den Frauen in unter sieben Minuten. Die weiteren deutschen Starter verpassten am Samstag über 1000 m sowie im Massenstart der Männer eine Platzierung unter den besten Zehn.