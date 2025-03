Fall Pechstein: ISU bekräftigt "Versöhnung"

„Die ISU würdigt die sportlichen Leistungen von Frau Pechstein und begrüßt ihren künftigen Beitrag zur Entwicklung der Athleten und des Eisschnelllaufsports“, hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.

Pechstein-Lager verkündet „versöhnliches Ende“

Laut ISU trafen sich die Parteien im Nachgang an die mündliche Verhandlung zu einen Gespräch in Berlin. Daraufhin unterzogen sich Pechstein und ihr Vater in einem Schweizer Krankenhaus ektazytometischen Tests, bei denen festgestellt wurde, dass Pechstein an einer „milden Form der dehydrierten hereditären Stomatozytose (DHSt)“ leide.