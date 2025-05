Nach zwölf Jahren! Olympiasiegerin lüftet Liebesgeheimnis

Dazu teilte die tschechische Eisschnellläuferin ein Foto von sich und ihrer Partnerin in inniger Umarmung bei Instagram. „Ihr wisst, dass ich mein Privatleben immer privat gehalten habe – und das wird sich auch nicht ändern, denn es ist mir wirklich wichtig“, schrieb Sáblíková dazu.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Doch warum sah sich Sáblíková nun gezwungen, ihre Beziehung öffentlich zu machen? „In letzter Zeit hatte ich das Gefühl, dass einige Leute versucht haben, in meinem Namen zu sprechen, und das wurde mir ein bisschen zu viel. Hier ist er also, direkt von mir: Niky Zdráhalová und ich sind ein Paar. Sie ist mein Fels in der Brandung, wir sind glücklich, und wir teilen seit über 12 Jahren ein schönes Leben miteinander“, erklärte sie im Post.