Eisschnelllauf: Maly im Massenstart auf Rang zwei

Zuvor gibt es in der Teamverfolgung gleich zwei deutsche Bestmarken.

Die deutschen Eisschnellläufer haben sich beim Weltcup-Auftakt in Salt Lake City auch zum Abschluss in starker Form präsentiert. Im Massenstartrennen der Männer belegte Felix Maly den zweiten Platz. Der 31-Jährige musste sich in 7:40,17 Minuten nur dem Niederländer Jorrit Bergsma (7:39,20) geschlagen geben. Fridtjof Petzold (7:40,57) wurde Sechster.

Zuvor waren in der Teamverfolgung Josie Hofmann, Josephine Schlörb und Lea Sophie Scholz auf einen guten vierten Platz gelaufen. Sie hatten dabei nach 20 Jahren die nationale Bestmarke unterboten: Mit 2:54,38 Minuten lagen sie fast zwei Sekunden unterhalb des bisherigen Rekords aus dem Jahr 2005. Das Podest belegten Japan, Kanada und die USA.

Zudem gewannen die Männer in der B-Gruppe und stellten ebenfalls einen deutschen Rekord auf. Patrick Beckert, Maly und Petzold benötigten 3:39,17 Minuten, die vorherige Bestmarke (3:40,50) stammte aus dem Jahr 2013. Der Sieg bedeutete zugleich den Aufstieg in die A-Gruppe.