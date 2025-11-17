Eisschnelllauf: Maly im Massenstart auf Rang zwei

Die deutschen Eisschnellläufer haben sich beim Weltcup-Auftakt in Salt Lake City auch zum Abschluss in starker Form präsentiert. Im Massenstartrennen der Männer belegte Felix Maly den zweiten Platz. Der 31-Jährige musste sich in 7:40,17 Minuten nur dem Niederländer Jorrit Bergsma (7:39,20) geschlagen geben. Fridtjof Petzold (7:40,57) wurde Sechster.
Maly glänzt beim Weltcup-Auftakt
Zuvor waren in der Teamverfolgung Josie Hofmann, Josephine Schlörb und Lea Sophie Scholz auf einen guten vierten Platz gelaufen. Sie hatten dabei nach 20 Jahren die nationale Bestmarke unterboten: Mit 2:54,38 Minuten lagen sie fast zwei Sekunden unterhalb des bisherigen Rekords aus dem Jahr 2005. Das Podest belegten Japan, Kanada und die USA.
Zudem gewannen die Männer in der B-Gruppe und stellten ebenfalls einen deutschen Rekord auf. Patrick Beckert, Maly und Petzold benötigten 3:39,17 Minuten, die vorherige Bestmarke (3:40,50) stammte aus dem Jahr 2013. Der Sieg bedeutete zugleich den Aufstieg in die A-Gruppe.
In den vergangenen Tagen hatte aus deutscher Sicht in Salt Lake City vor allem Finn Sonnekalb für Aufsehen gesorgt. Der 18 Jahre alte Erfurter stellte zwei deutsche Rekorde und einen Junioren-Weltrekord auf.