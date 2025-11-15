Eisschnelllauf: Deutsche Hoffnung stellt Junioren-Weltrekord auf

SID 15.11.2025 • 23:52 Uhr Finn Sonnekalb sorgt beim Weltcup-Auftakt für Aufsehen. Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung stellt einen Junioren-Weltrekord auf - und erfüllt bereits die zweite Olympia-Norm für 2026.

Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup-Auftakt in Salt Lake City weiter für Aufsehen in der Weltelite gesorgt.

Der 18 Jahre alte Erfurter stellte über 1500 m in 1:41,33 Minuten einen deutschen Rekord und einen Junioren-Weltrekord auf, katapultierte sich als Dritter auf das Podest und erfüllte damit auch die Norm für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Eisschnelllauf: Sonnekalb verbessert deutschen Rekord

Als bisher letzter Deutscher hatte der Berliner Peter Adeberg im März 1993 in Inzell ein Weltcuprennen über die 1500 m gewonnen.

Sonnekalb verbesserte den deutschen Rekord von Hendrik Dombek (1:43,73) aus dem Januar in Calgary um mehr als zwei Sekunden und entthronte in der Junioren-Wertung Wunderläufer Jordan Stolz (USA), er blieb auf dem schnellen Olympia-Eis in Salt Lake City über dreieinhalb Sekunden unter seiner alten Bestmarke (1:44,99) von Inzell vor einem Monat.

Sonnekalb kassiert 6.000 US-Dollar

Stolz sicherte sich wie schon am Vortag den Tagessieg (1:40,48). Über die 1000 m war Sonnekalb am Freitag ebenfalls mit deutschem Rekord auf Rang fünf gelaufen (1:06,48) und hatte sich damit bereits einen Startplatz bei Olympia gesichert.

Nachträglich wurde diese Zeit nun vom Weltverband ebenfalls als Junioren-Weltrekord anerkannt, Sonnekalb erhielt für die beiden Weltrekorde jeweils 3000 US-Dollar Prämie.