Eisschnelllauf: Sonnekalb 13. über 1000 Meter

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup in Norwegen nicht an seine Glanzleistungen der bisherigen Olympiasaison anknüpfen können. Nach Platz vier am Freitag auf seiner Paradestrecke 1500 m erreichte der 18 Jahre alte Erfurter am Samstag in Hamar über die 1000 m den 13. Platz.