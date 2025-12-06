Eisschnelllauf: Sonnekalb erneut auf dem Podest

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup in den Niederlanden erneut für Furore gesorgt. Der 18 Jahre alte Erfurter überzeugte in Heerenveen als Zweiter über 1000 m in 1:07,42 Minuten, beim Sieg des US-Amerikaners Jordan Stolz sicherte sich Sonnekalb so seinen ersten Podestplatz über diese Distanz. Auf den erneut überragenden Dominator Stolz fehlten Sonnekalb 1,04 Sekunden, Dritter wurde der Niederländer Tim Prins in 1:07,49.

Am Vortag hatte Sonnekalb auf seiner Paradestrecke über 1500 m noch als Vierter das Podest knapp verpasst. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) gehört der deutsche Meister zu den großen deutschen Hoffnungsträgern, seine sportliche Qualifikation hat er bereits sicher. Auf dem schnellen Eis in Salt Lake City hatte er Mitte November sowohl über 1000 m als auch über 1500 m den Junioren-Weltrekord verbessert und so bereits die Olympia-Norm geknackt.