Eisschnelllauf: Sonnekalb verpasst Podest in Heerenveen

SID 05.12.2025 • 20:55 Uhr Über seine Paradestrecke muss sich der deutsche Hoffnungsträger diesmal mit Rang vier begnügen.

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup im niederländischen Heerenveen eine weitere Podestplatzierung knapp verpasst. Beim Sieg des einmal mehr überragenden US-Amerikaners Jordan Stolz über 1500 m kam der 18-Jährige in 1:44,28 Minuten auf den vierten Rang. Auf Dominator Stolz fehlten +1,73 Sekunden. Beim Auftakt in Salt Lake City und in Calgary war Sonnekalb auf seiner Paradestrecke noch jeweils aufs Treppchen gelaufen.