Eisschnelllauf: Sonnekalb verpasst Podium knapp

Beim vierten Weltcup der Saison kann der deutsche Youngster nicht ganz an jüngst gezeigte Topleistungen anknüpfen.

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb ist beim Weltcup in Norwegen an einer weiteren Podestplatzierung vorbeigeschrammt. Der 18 Jahre alte Erfurter konnte in Hamar auf seiner Paradedistanz von 1500 Meter in 1:45,51 Minuten nicht ganz an seine starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und musste sich mit Platz vier begnügen.

Erneut groß auftrumpfen konnte dagegen der überragenden Dominator Jordan Stolz. Sein Tagessieg in 1:44,16 Minuten bedeutete einen neuen Streckenrekord. Der US-Amerikaner verwies damit den Niederländer Kjeld Nuis (1:44,95) und Zhongyan Ning aus China (1:45,11) auf die Plätze zwei und drei.

In Hamar war zuvor auch Sophie Warmuth an den Start gegangen. 37,80 Sekunden und der daraus resultierende vierte Platz waren das bisher beste Weltcup-Ergebnis der Deutschen über 500 Meter. Europameisterin Femke Kok sicherte sich den Sieg mit einer Zeit von 37,05 Sekunden.