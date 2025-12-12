Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb ist beim Weltcup in Norwegen an einer weiteren Podestplatzierung vorbeigeschrammt. Der 18 Jahre alte Erfurter konnte in Hamar auf seiner Paradedistanz von 1500 Meter in 1:45,51 Minuten nicht ganz an seine starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und musste sich mit Platz vier begnügen.
Eisschnelllauf: Sonnekalb verpasst Podium knapp
Beim vierten Weltcup der Saison kann der deutsche Youngster nicht ganz an jüngst gezeigte Topleistungen anknüpfen.
Deutschlands Eisschnelllaufhoffnung Finn Sonnekalb
© IMAGO/Goal Sports Images/SID/-
Erneut groß auftrumpfen konnte dagegen der überragenden Dominator Jordan Stolz. Sein Tagessieg in 1:44,16 Minuten bedeutete einen neuen Streckenrekord. Der US-Amerikaner verwies damit den Niederländer Kjeld Nuis (1:44,95) und Zhongyan Ning aus China (1:45,11) auf die Plätze zwei und drei.
In Hamar war zuvor auch Sophie Warmuth an den Start gegangen. 37,80 Sekunden und der daraus resultierende vierte Platz waren das bisher beste Weltcup-Ergebnis der Deutschen über 500 Meter. Europameisterin Femke Kok sicherte sich den Sieg mit einer Zeit von 37,05 Sekunden.
Sonnekalb steht indes noch ein weiteres Rennen an diesem Wochenende bevor: Am Samstagnachmittag startet der 18-Jährige auch über die 1000-Meter-Distanz.