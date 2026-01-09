Eisschnelllauf-EM: Deutsches Trio holt Bronze

SID 09.01.2026 • 23:38 Uhr Katja Franzen, Anna Ostlender und Isabel Kraus sprinten im Team auf Platz drei.

Die deutschen Eisschnellläuferinnen haben bei der Europameisterschaft im Teamsprint die Bronzemedaille gewonnen.

Das Trio Katja Franzen, Anna Ostlender und Isabel Kraus musste sich in Tomaszow Mazowiecki mit 7,45 Sekunden Rückstand in 1:34,526 Minuten nur dem siegreichen Heimteam aus Polen und den zweitplatzierten Belgierinnen geschlagen geben.

Generalprobe für Olympische Winterspiele

Die gelungene Generalprobe des Trios vom DEC Inzell für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) war der einzige Podiumsplatz der Deutschen am Freitagabend bei der EM in Polen.