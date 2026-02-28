DESG-Streit: Athleten Deutschland "an der Seite" von Petzold

SID 28.02.2026 • 15:44 Uhr Die Athletenvertretung missbilligt die jüngste Maßnahme des Verbands gegen den Eisschnellläufer.

Olympiastarter Fridtjof Petzold steht in der Auseinandersetzung mit der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) mit Athleten Deutschland im Austausch. Der Verband hatte den Sportler mit einem vorläufigen Startverbot belegt und zudem dessen Status als Bundeskaderathlet ausgesetzt, diesen Vorgang bestätigte die Athletenvertretung am Samstag dem SID.

„Athleten Deutschland steht an der Seite von Fridtjof Petzold“, hieß es in einem Statement: „Die Aussetzung seines Bundeskaderstatus durch die DESG ist für uns nicht nachvollziehbar; wir missbilligen sie ausdrücklich. Gemeinsam mit ihm prüfen wir die nächsten Schritte, um eine Lösung zu finden, die den Athletinnen und Athleten und dem deutschen Eisschnelllauf insgesamt gerecht wird.“

Das Disziplinarverfahren gegen Petzold, der während Olympia öffentlich Kritik an der DESG bezüglich Athletenbetreuung und -förderung geübt hatte, steht offenbar noch aus. Dieses hatte der Verband schon am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz als nächsten Schritt benannt, im selben Rahmen wies die DESG auch die durch Berichterstattung der ARD transportierten Vorwürfe umfänglich zurück.