Nach Olympia-Frust: Sonnekalb dominiert bei Junioren-WM

Sonnekalb dominiert bei Junioren-WM

Der 18 Jahre alte Erfurter liegt in Inzell am Freitag über 500 und 1500 m klar vorn.
Stärkster Youngster: Finn Sonnekalb
Stärkster Youngster: Finn Sonnekalb
© IMAGO/Orange Pictures/SID/Andre Weening
SID
Der 18 Jahre alte Erfurter liegt in Inzell am Freitag über 500 und 1500 m klar vorn.

Eisschnelllauf-Talent Finn Sonnekalb hat seine Olympia-Enttäuschung gut weggesteckt und zum Auftakt der Junioren-Weltmeisterschaften in Inzell zweimal Gold geholt.

Der 18 Jahre alte Erfurter siegte am Freitag zunächst über seine Nebenstrecke 500 m in persönlicher Bestzeit von 35,14 Sekunden deutlich. Danach lag er auch über seine Lieblingsdistanz 1500 m in 1:44,87 Minuten klar vorne.

Sonnekalb hatte im Vorjahr in Collalbo/Italien dreimal Gold bei der Nachwuchs-WM geholt. Bei den Winterspielen war er in Mailand aber mit den Plätzen 12 (1000 m) und 13 (1500 m) auch wegen der Folgen eines Infekts unter den Erwartungen geblieben.

