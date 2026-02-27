Nach Olympia-Frust: Sonnekalb dominiert bei Junioren-WM

SID 27.02.2026 • 17:04 Uhr Der 18 Jahre alte Erfurter liegt in Inzell am Freitag über 500 und 1500 m klar vorn.

Eisschnelllauf-Talent Finn Sonnekalb hat seine Olympia-Enttäuschung gut weggesteckt und zum Auftakt der Junioren-Weltmeisterschaften in Inzell zweimal Gold geholt.

Der 18 Jahre alte Erfurter siegte am Freitag zunächst über seine Nebenstrecke 500 m in persönlicher Bestzeit von 35,14 Sekunden deutlich. Danach lag er auch über seine Lieblingsdistanz 1500 m in 1:44,87 Minuten klar vorne.