Eisschnelllauf: Eitrem entthront Stolz als Allround-Weltmeister

SID 08.03.2026 • 18:43 Uhr In Heerenveen holt Norwegen die Mehrkampf-Titel bei Männern und Frauen.

Doppel-Olympiasieger Jordan Stolz aus den USA hat bei der Mehrkampf-WM der Eisschnellläufer im niederländischen Heerenveen die erfolgreiche Titelverteidigung klar verpasst. Der 21-Jährige, der in Mailand Gold über 500 und 1000 m gewonnen hatte, landete in der Endabrechnung nur auf dem vierten Platz. Zur Halbzeit hatte Stolz noch geführt.

Nach den abschließenden Rennen über 1500 und 10.000 m triumphierte der Norweger Sander Eitrem. Der 5000-m-Olympiasieger verpasste Stolz über die doppelte Distanz die Höchststrafe und überrundete den Titelverteidiger. Silber ging an Metodej Jilek (Tschechien) vor Vladimir Semirunniy (Polen).

Stolz, der bei der Sprint-WM am Donnerstag und Freitag nur Zweiter geworden war, hatte vor zwei Jahren den Titel im großen Vierkampf in Inzell geholt. Im Thialf-Eisstadion zeigte Stolz, der deutsche Wurzeln hat, aber auf den langen Strecken zu große Schwächen.

Bester Deutscher war Olympia-Teilnehmer Gabriel Groß. Der 21 Jahre alte Sohn des viermaligen Biathlon-Olympiasiegers Ricco Groß verbesserte sich am Schlusstag auf Platz neun. Tom Rudolph und Luca Matteo Stibenz folgten auf den Plätzen 19 und 20. Bei den Frauen lagen Lea Sophie Scholz (16.) und Josie Hofmann (19.) weit hinter den Medaillenrängen zurück. Ragne Wiklund holte als erste Norwegerin seit 1938 Mehrkampfgold.