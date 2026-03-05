Eisschnelllauf-WM: Oranje-Stars legen vor

SID 05.03.2026 • 22:25 Uhr Knapp zwei Wochen nach den Olympischen Winterspielen kämpfen die Eisschnellläufer um WM-Medaillen. Die deutschen Starter gehören nicht zur Spitze.

Die niederländischen Eisschnelllauf-Stars haben ihre gute Olympia-Form konserviert und auch zum Auftakt der Sprint-WM in Heerenveen das Tempo vorgegeben. Im legendären Thialf-Eisstadion führt 500-m-Olympiasiegerin Femke Kok nach starken Läufen über 500 m (36,67 Sekunden) und 1000 m (1:13,10 Minuten) mit 73,220 Punkten. Dahinter folgen ihre Landsfrauen Suzanne Schulting (74,395) und Marrit Fledderus (75,080). Star-Läuferin Jutta Leerdam stand nicht auf dem Eis.

Bei den Männern dominierte Jenning De Boo beide Strecken (33,78+1:06,52). Der 22-Jährige, der bei den Winterspielen in Mailand über beide Distanzen Silber gewonnen hatte, führt mit 67,040 Punkten. Zweiter ist Doppel-Olympiasieger Jordan Stolz aus den USA (67,700) vor dem chinesischen 1500-m-Olympiasieger Ning Zhongyan (68,165).

Petzold mit Startverbot belegt

Die deutschen Starter gehören erwartungsgemäß nicht zur Spitzengruppe. Anna Ostlender (77,270) hat als Zwölfte Chancen auf eine Top-10-Platzierung, Katja Franzen (80,130) belegt den 27. und letzten Platz. Hendrik Dombek (70,160) liegt nach zwei Läufen auf dem 19. Rang, Moritz Klein (21./70,400) ist knapp dahinter.

Die Sprint-WM endet am Freitag. Zum Abschluss des Olympia-Winters steht am Samstag und Sonntag in Heerenveen noch die Allround-WM an. Nicht dabei sein wird Felix Maly, der aus Solidarität mit Fridtjof Petzold auf einen WM-Start verzichtet hat.

Petzold war vom Verband nach seiner öffentlichen Kritik während Olympia an der Athletenbetreuung und -förderung mit einem vorläufigen Startverbot belegt worden, zudem wurde sein Status als Bundeskaderathlet ausgesetzt.