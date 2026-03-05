Newsticker
Ex-Eisschnellläufer Breuer wird DESG-Sonderbeauftragter

Christian Breuer als Athlet (2004)
Die heftig in der Kritik stehende Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) hat den zweimaligen Olympia-Teilnehmer Christian Breuer zum „Sonderbeauftragten des Präsidiums zur Leitung der Strukturkommission“ ernannt. Dies gab die DESG am Donnerstag bekannt.

„Der Verband steht vor wichtigen strukturellen und organisatorischen Herausforderungen, die nur gemeinsam mit den Mitgliedern, Athletinnen und Athleten sowie externen Expertinnen und Experten nachhaltig gelöst werden können“, sagte Breuer, der von 2004 bis 2011 DESG-Aktivensprecher war.

Ziel der Kommission, deren Einsetzung auf Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung im August 2025 erfolgt, sei laut DESG, „gemeinsam mit interner und externer Expertise Vorschläge für die zukünftige Struktur und Arbeitsweise des Verbandes zu erarbeiten und das Präsidium beratend zu unterstützen“.

Während der Olympischen Winterspiele hatte die ARD über vermeintliche Missstände innerhalb der DESG berichtet und sich dabei auf betroffene Athleten berufen. Dabei ging es um Vorwürfe, der Verband vernachlässige Sportler und zahle Prämien nicht oder verzögert aus. DESG-Präsident Matthias Große wies die Vorwürfe in harscher Form zurück.

