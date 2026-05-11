Niederlande statt Frankreich: Olympia-Eisschnelllauf in anderem Land?

SID 11.05.2026 • 21:05 Uhr Das Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen könnte olympische Weihen erhalten.

Die Eisschnelllauf-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen könnten ins niederländische Heerenveen ausgelagert werden. Das Organisationskomitee hat laut eigener Angaben nach Prüfung der beiden Ausweichoptionen Heerenveen und Turin bei der Geschäftsführung eine Genehmigung für „exklusive Gespräche“ mit den Betreibern des Eisschnelllauf-Mekkas in der Oranje-Provinz Friesland beantragt.

Frankreich hatte sich explizit ohne ein heimisches Eis-Oval und auch ohne entsprechende Pläne um den Zuschlag für das Winter-Spektakel beworben. Die Auslagerung der olympischen Eisschnelllauf-Konkurrenzen ins Ausland war ein Bestandteil der französischen Kandidatur.