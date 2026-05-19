Eisschnellauf: Pechstein wird Bundestrainerin

SID 19.05.2026 • 09:35 Uhr Bei der Neustrukturierung des Trainerstabs setzt die DESG zunächst auf eine prominente Übergangslösung.

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein erhält in der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) eine neue Aufgabe. Wie der Verband mitteilte, übernimmt die 54-Jährige neben ihrer aktuellen Hauptfunktion als Bundesstützpunkt-Trainerin in Inzell kommissarisch die Bundestrainer-Stelle „Allround“. Die Lösung gilt mit Wirkung zum 16. Mai und ist befristet bis zum 31. Dezember 2026.

„In dieser Funktion ist Claudia Pechstein hauptverantwortlich für die Koordination und fachliche Führung der Bundestrainer sowie der entsprechenden Maßnahmen“, hieß es in einer DESG-Mitteilung. Andreas Kraus ist ab sofort neben seiner aktuellen Hauptfunktion als Bundestrainer Nachwuchs kommissarisch auch als Bundestrainer „Sprint“ tätig. Im Nachwuchsbereich wird er künftig durch die Bundesstützpunkt-Trainer Denny Ihle und Tony Seidenglanz unterstützt.

Verband verspricht sich Planungssicherheit

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir hier eine vernünftige Regelung zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Trainerstruktur gefunden haben. Beide Trainer genießen unser volles Vertrauen“, sagte DESG-Präsident Matthias Große, der Lebensgefährte von Pechstein: „Die Entscheidung gibt dem Verband und dem deutschen Eisschnelllauf Planungssicherheit bis zum Jahresende. Bis dahin haben wir ausreichend Zeit, um einen geordneten Bewerbungsprozess durchzuführen und uns für die Trainer zu entscheiden, die unsere Sportlerinnen und Sportler zu Olympia 2030 führen werden.“