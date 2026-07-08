Neue Wende im Eisschnellauf-Streit

SID 08.07.2026 • 14:06 Uhr Es wurde ein Moratorium vereinbart, "wonach die strittigen Punkte in den Athletenvereinbarungen ausgesetzt werden".

In den Streit zwischen der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) und dem Thüringer Eis- und Rollsportverband (TERV) um den Stützpunkt Erfurt kommt neue Bewegung.

Stefan Gruhner, Chef der Thüringer Staatskanzlei und Sportminister, hat am Dienstag in Berlin bei einem Treffen mit den Präsidenten Matthias Große (DESG) und Michael Schneider (TERV) einen „konstruktiven Dialog“ vereinbart, das gab die Thüringer Staatskanzlei bekannt. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Athleten sowie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) waren dabei.

Eisschnelllauf-Streit: DOSB-Entscheidung wird abgewartet

Laut Mitteilung wurde ein Moratorium vereinbart, „wonach die strittigen Punkte in den Athletenvereinbarungen der DESG bis zur Entscheidung über die zukünftige Stützpunktstruktur ausgesetzt werden“. Die anstehenden Strukturentscheidungen des DOSB und des Bundeskanzleramtes sollen abgewartet werden.

„Ich danke den beiden Präsidenten Matthias Große und Michael Schneider für den konstruktiven Austausch und die Übereinkunft einer tragfähigen Zwischenlösung im Interesse der Athletinnen und Athleten“, so Gruhner: „Die Thüringer Landesregierung ist sich sicher, die Entscheidungsträger von den hervorragenden Bedingungen für den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport am Bundesstützpunkt Erfurt zu überzeugen.“

Hintergrund ist die Auseinandersetzung um die neue Athletenvereinbarung, die Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufern zur Unterschrift vorgelegt worden war. Diese bestanden auf einer Zusatzvereinbarung, die den Standort Erfurt schützen sollte, das wollte die DESG nicht akzeptieren.

Verband setzt Athleten Nachfrist

Der Verband hatte den Athleten zuletzt eine Nachfrist bis zum 20. Juli gesetzt. Die Sportler bangen um ihren Kaderplatz und damit um einen Großteil der finanziellen Förderung. Eisschnellläufer aus Erfurt sollen sich den anderen Stützpunkten in Inzell und Berlin anschließen, wehren sich aber.

Die Stützpunktentscheidung solle „transparent, nachvollziehbar und auf einer belastbaren sportfachlichen Grundlage“ getroffen werden, hieß es nun aus der Staatskanzlei. Dabei wurde „die besondere Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen für die Athletinnen und Athleten“ hervorgehoben.