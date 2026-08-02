Neue Aufgabe für Claudia Pechstein

SID 02.08.2026 • 15:30 Uhr Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist nun offiziell neue Bundestrainerin Allround.

Nach unruhigen Monaten und schwachen sportlichen Leistungen hat die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) ihr Trainerteam neu aufgestellt. Am 1. August übernahmen die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein und der Pole Pawel Abratkiewicz als Bundestrainer die Betreuung der Kaderathleten und -Athletinnen. Am Stützpunkt Inzell ist künftig Mike Hall verantwortlich. Dies teilte der Verband am Sonntag mit.

„Wir wollen zurück an die Weltspitze, und wir schaffen dafür jetzt nicht nur die strukturellen sondern auch die personellen Voraussetzungen“, sagte DESG-Präsident Matthias Große: „Unsere Athleten erhalten ab dem 1. August eine Betreuung auf absolutem Top-Niveau.“

Bisherige Bundestrainer gingen nach Winterspielen

Pechstein (54), bislang als Bundesstützpunkttrainerin in Inzell tätig, ist nun als Bundestrainerin Allround angestellt. Dieses Amt besetzte die Berlinerin bislang kommissarisch. Abratkiewicz (56), ein dreimaliger Olympiateilnehmer, ist neuer Bundestrainer Sprint. Trainer am Bundesstützpunkt Inzell wurde der Kanadier Hall (56), Olympiateilnehmer 1994.

„Mit Pawel Abratkiewicz, Mike Hall und Claudia Pechstein gewinnen wir drei Persönlichkeiten, die für höchste Kompetenz, internationale Erfahrung und den unbedingten Willen zum Erfolg stehen“, sagte Große.