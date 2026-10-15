DESG verschiebt Mitgliederversammlung auf Februar

Das Präsidium reagiert auf einen Abwahlantrag aus Thüringen. Vorwürfe zu einer Schließung des Bundesstützpunkts Erfurt weist die DESG zurück.

Das Präsidium der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) hat die für Samstag angesetzte außerordentliche Mitgliederversammlung auf den 13. Februar 2027 verlegt. Dies geht aus einem offiziellen Schreiben hervor, das dem SID vorliegt. Die Verbandsspitze um Präsident Matthias Große begründete diesen Schritt mit dem Fehlen wichtiger Informationen, auf deren Basis keine Strukturgespräche stattfinden könnten. „Die dafür erforderlichen abschließenden Entscheidungen der zuständigen Fördermittelgeber liegen derzeit der DESG noch nicht vor. Diese gilt es abzuwarten“, heißt es in der dreiseitigen Mitteilung.

„Es wird hinausgezögert, der Druck auf die Athletinnen und Athleten wird einfach verlängert“, sagte Eisschnellläufer Hendrik Dombek dem SID. Das Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland ergänzte: „Seit sechs Jahren, seitdem dieser Präsident im Amt ist, ist es immer schlimmer geworden und wir müssen uns offensichtlich jetzt darauf einstellen, dass es auch die nächsten Monate schlimm wird.“

Zugleich nahm die Spitze der DESG Bezug auf einen Antrag des Thüringer Eis- und Rollsportverbandes e.V. (TERV), der am Samstag in Dresden eine Abwahl des amtierenden Präsidiums erreichen wollte und einen eigenen Kandidaten für die Nachfolge Großes benannt hatte. Die „Entwicklungen“ könne das DESG-Präsidium „nicht unbeantwortet“ lassen: Der TERV habe „wiederholt Grenzen einer sachlichen und konstruktiven Verbandsarbeit überschritten“.

DEINE MEINUNG

„Ich habe nur den Kopf geschüttelt. Da hat jemand große, große Angst. Und anstatt sich wie ein Ehrenmann einer Entscheidung der Mitglieder zu stellen, sucht er sich irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Argumente“, sagte TERV-Präsident Michael Schneider dem SID: „Wir werden zeitnah, heute oder morgen, einen Antrag auf eine außerordentliche Verbandsversammlung der Mitglieder stellen. Dafür brauchen wir einige weitere Vereine und Verbände. Das sind 25 Prozent der Mitglieder. Da bin ich aber sehr sicher, dass wir die finden werden.“ Dann, so Schneider, könnte auch binnen sechs Wochen eine Versammlung einberufen werden.

Weiter sei, erklärte die DESG, vom TERV wiederholt behauptet worden, der deutsche Verband beabsichtige, den Bundesstützpunkt Erfurt zu schließen: „Diese Behauptung weisen wir entschieden zurück.“ Sie entspreche nicht der Zielsetzung der DESG und trage „nach unserer Auffassung zur unnötigen Verunsicherung von Athletinnen und Athleten, Trainern und Vereinen bei“.

Die Erfurter Athletinnen und Athleten wiederum hatten in der vergangenen Woche „ausdrücklich unter Protest“ eine Athletenvereinbarung unterzeichnet, um weitere sportliche Nachteile zu verhindern. Die Planungen der DESG aus dem Sommer sehen vor, dass die Topathleten nur noch in Inzell und Berlin trainieren und nicht mehr in Erfurt, wo das Gros der deutschen Elite um Toptalent Finn Sonnekalb ansässig ist. Sonnekalb hatte angesichts der Pläne zuletzt öffentlich mit einem Wechsel ins Ausland geliebäugelt.

Bis zur nun angesetzten Mitgliederversammlung in knapp vier Monaten „sollen die ausstehenden Entscheidungen der Fördermittelgeber ausgewertet werden, damit die Ergebnisse der Strukturgespräche umfassend, sachlich und auf einer gesicherten Grundlage vorgestellt und diskutiert werden können“, erklärte das DESG-Präsidium.