Frauen-Kombination: Nowak überzeugt als Sechste

Nachdem Cindy Haasch (Ruhla) im estnischen Otepää am Samstag mit Platz sieben bereits für das beste Ergebnis einer Deutschen in der noch jungen Weltcup-Geschichte gesorgt hatte, setzte Jenny Nowak im zweiten Rennen am Sonntag noch einen drauf. Die frühere Junioren-Weltmeisterin aus Sohland belegte einen starken sechsten Platz.