Kombinations-Weltcup in Seefeld ohne Zuschauer

Die Olympia-Generalprobe der Nordischen Kombinierer in Seefeld (Österreich) findet ohne Zuschauer statt. Wie Österreichs Skiverband ÖSV am Dienstag mitteilte, sind beim renommierten Nordic Combined Triple (28. bis 30. Januar) in der WM-Stadt von 2019 wegen der örtlichen Corona-Verordnung keine Fans zugelassen.