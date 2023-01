Schmid zum Triple-Auftakt Dritter - Oftebro gewinnt

Kombinierer Julian Schmid ist zum Auftakt des Seefeld-Triples in Tirol auf Rang drei gelaufen. Der zweimalige Saisonsieger musste sich einzig dem norwegischen Sieger Jens Luraas Oftebro und Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich geschlagen geben. Für den Oberstdorfer Schmid war es der vierte Podestplatz des WM-Winters.

In der Loipe war es zunächst Riiber, Zweiter nach dem Springen, der alleine in Führung lief. Doch die Verfolger um Schmid und Lamparter holten kontinuierlich auf, kurz vor Schluss bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe. Oftebro setzte schließlich 800 m vor dem Ziel die entscheidende Attacke.

Das Seefeld-Triple ist für die Kombinierer der Höhepunkt der Weltcup-Saison. An drei Tagen finden drei Wettkämpfe statt, jeder Athlet nimmt seinen Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag nach dann 12,5 Kilometern als Erster die Ziellinie überquert, gewinnt als Triple-Sieger ein doppeltes Preisgeld, doppelte Weltcup-Punkte und eine Sonderprämie.