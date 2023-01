Schneemangel: Kombinierer-Weltcup in Chaux-Neuve abgesagt

Ob das Event an einem anderen Ort nachgeholt wird, ist bislang nicht bekannt. Die deutschen Kombinierer um Julian Schmid, der am Wochenende in Otepää/Estland seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert hatte, treten ab Freitag in Klingenthal an. Danach geht es nach derzeitigem Stand in Seefeld/Österreich (26. bis 29. Januar) weiter.