Deutsches Kombinierer-Team holt WM-Silber im Mixed

Das deutsche Kombinierer-Team hat bei der WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs Silber gewonnen. Jenny Nowak, Vinzenz Geiger sowie die beiden WM-Zweiten im Einzel Nathalie Armbruster und Julian Schmid mussten sich am Sonntag in Planica nur der Mannschaft aus Norwegen geschlagen geben, die sich zum ersten Weltmeister im „gemischten Vierer“ kürte. Bronze ging an Österreich.