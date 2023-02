Kombination: Schmid Dritter nach dem Springen - Rehrl vorne

Kombinierer Julian Schmid greift bei seinem Heim-Weltcup in Oberstdorf nach einer Podestplatzierung. Der zweimalige Saisonsieger flog am Sonntag auf 134,0 m und geht als Dritter in den Skilanglauf über zehn Kilometer (14.45 Uhr/ARD und Eurosport). Nach ganz vorne dürfte es aber kaum reichen: Der Österreicher Franz-Josef Rehrl segelte auf 143,0 m und geht 1:02 Minuten vor Schmid in die Loipe.