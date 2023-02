Wellinger nach WM-Silber: "Habe immer an mich geglaubt"

Für Skispringer Andreas Wellinger hat die Silbermedaille bei der WM in Planica schon jetzt einen hohen Stellenwert. „Ich habe in den letzten Jahren immer wieder einen auf den Sack gekriegt. Aber ich habe immer an mich geglaubt und bin zum Glück endlich belohnt worden. Wenn ich das später sacken lasse, wird die Medaille sicher einen hohen Stellenwert haben“, sagte der 27-Jährige.