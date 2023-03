Der Größte verlässt die Wintersport-Bühne

Nach 17 Jahren ist Schluss: Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel verlässt die große Bühne des Wintersports als aktiver Sportler. Der 34-Jährige hat die Nordische Kombination in den letzten Jahren geprägt und insgesamt 18 WM-Medaillen gewonnen.

Damit ist er der erfolgreichste Sportler in der Nordischen Kombination. Wo Frenzel war, war Erfolg. „Mit dieser Bestmarke ist auch meine letzte Saison eine runde Sache. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und das noch übertroffen. Es ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören. Es passt für mich, dass ich mit so einem Erfolg meine aktive Karriere beenden kann“, erklärte Frenzel dem Portal sport.de.