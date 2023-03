Frenzel von Platz 38 auf die "Ehrenrunde" - Riiber führt

Der 34-Jährige sprang zum Abschluss des Weltcupfinals im finnischen Lahti von der Großschanze auf 105 m und startet von Platz 38 in den finalen Langlauf über 10 km. Frenzel geht mit 4:19 Minuten Rückstand auf den Führenden Jarl Magnus Riiber (Norwegen) in die Loipe (14.30 Uhr/ ZDF ).

In eine bessere Ausgangsposition sprang bei schwierigen Windverhältnissen Frenzels langjähriger Wegbegleiter Johannes Rydzek (Oberstdorf) mit 123 m (Platz 10/+1:51 Minuten). Julian Schmid (Oberstdorf/17.), Dritter der Gesamtwertung, startet 2:20 Minuten hinter Vierfach-Weltmeister Riiber, der am Samstag den siebten Weltcup in diesem Winter gewonnen hatte. Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter (Österreich/+2:17 Minuten) landete auf Platz 15.