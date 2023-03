Siebtes WM-Gold: Riiber holt Frenzel ein

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat im Teamwettkampf der Nordischen Kombinierer die siebte WM-Goldmedaille seiner Karriere geholt und damit zu Rekordweltmeister Eric Frenzel aufgeschlossen. Sollte Riiber auch das Einzel am Samstag in Planica gewinnen, würde er an Frenzel vorbeiziehen. - Die Liste der erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte (Gold-Silber-Bronze):