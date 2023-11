Kombination: Neugier und Skepsis vor "Compact Race"-Premiere

Vor der Weltcup-Premiere des neuen „Compact Race“-Formats herrscht in der Nordischen Kombination eine Mischung aus Vorfreude und Skepsis. Der neue DSV-Cheftrainer Eric Frenzel erhofft sich vor allem mehr Spannung. „Das ist das, was wir sehen wollen: Das Springen als Start und Fights in der Loipe“, sagte Frenzel im Podcast „Ski happens“. Das neue Format feiert schon beim Saisonstart am Freitag in Kuusamo seine Premiere.