Kombination: Armbruster starke Vierte, Westvold Hansen siegt

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat beim Weltcup in Ramsau am Dachstein ihr bestes Saisonresultat erreicht und als Vierte ihr erstes Podest in diesem Winter nur knapp verpasst. Die 17 Jahre alte Vizeweltmeisterin aus Kniebis lief von Platz neun nach dem Springen noch deutlich nach vorne und lag schließlich 19,6 Sekunden hinter Platz drei zurück.