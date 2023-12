Kombinierer Geiger in Ramsau auf Podestkurs

Olympiasieger Vinzenz Geiger kämpft beim Weltcup in Ramsau/Österreich um die erste Podestplatzierung der deutschen Nordischen Kombinierer in diesem Winter. Beim Rennen in Massenstartformat kam der Oberstdorfer am Freitag im 10-km-Skilanglauf auf Platz drei und geht mit einer guten Ausgangsposition ins Springen ab 17.00 Uhr.