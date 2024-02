Weltcup-Gesamtsiege: Riiber zieht mit Frenzel gleich

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat vorzeitig zum fünften Mal den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination gewonnen. Damit zog der 26-Jährige mit Rekordhalter Eric Frenzel gleich. Riiber feierte zudem am Sonntag in Otepää/Estland seinen 71. Weltcup-Sieg, in dieser Rangliste liegt er unangefochten an der Spitze.