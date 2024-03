Kombiniererin Armbruster zum Abschluss Fünfte - Hagen siegt

Vizeweltmeisterin Nathalie Armbruster hat im letzten Wettkampf des Jahres als Fünfte für ein weiteres Topergebnis gesorgt. Beim fünften Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen in Folge verspielte die 18 Jahre alte Kombiniererin in Trondheim schon im Springen alle Chancen auf das Podest, sicherte in der Loipe aber zumindest das gute Resultat ab.