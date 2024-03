Riiber vor 15. Saisonsieg - Rydzek und Geiger schwach

Norwegens Kombinationsstar Jarl Magnus Riiber ist in Topform aus seiner kurzen Pause zurückgekehrt und hat seinen 15. Saisonsieg quasi sicher. Beim Heimspiel in Oslo sprang der 26-Jährige mit 134,0 m die deutliche Bestweite und geht mit gewaltigen 1:18 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Johannes Lamparter in den Langlauf ab 14.00 Uhr.