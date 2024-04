Kombi-Weltcup 24/25: Schonach einzige Deutschland-Station

Die Rennen in Schonach mit dem Scharzwaldpokal sind im kommenden Winter die einzigen Weltcup-Wettbewerbe in der Nordischen Kombination in Deutschland. Dies geht aus dem vorläufigen Kalender der Saison 2024/25 hervor, den der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS veröffentlichte.

Demnach steht in Schonach am 17. Januar ein Mixed-Team-Wettbewerb an, am 18. und 19. Januar folgen je zwei Einzelrennen für Männer und Frauen. In den vergangenen vier Saisons machte der Weltcup der Männer jeweils mindestens zweimal in Deutschland Station, neben Schonach waren auch Klingenthal und/oder Oberstdorf dabei. Die Frauen traten 2023/24 in Schonach und Oberstdorf an.

Die neue Saison beginnt bei den Männern am 29. November in Ruka und endet am 23. März in Lahti (beides Finnland), erstmals seit 2017/18 steht wieder ein Japan-Trip (25./26. Januar in Hakuba) an. Diese Rennen sind wie jene in Val di Fiemme (10./11. Januar) aber noch nicht abschließend bestätigt.