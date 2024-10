Vinzenz Geiger will seine Karriere wieder ankurbeln. Der deutsche Doppel-Olympiasieger wechselt er in ein prominentes Team.

Vinzenz Geiger will seine Karriere wieder ankurbeln. Der deutsche Doppel-Olympiasieger wechselt er in ein prominentes Team.

Spektakulärer Deal in der Wintersport-Szene! Wie Van Deer, die Firma von Ski-Legende Marcel Hirscher mitteilte, wird künftig der deutsche Kombinierer und Olympiasieger Vinzenz Geiger zum Team gehören.

Geiger begibt sich damit in illustre Gesellschaft. Unter anderem fährt der Norweger Henrik Kristoffersen mit Skiern von Van Deer, dazu bezieht auch der deutsche Skispringer Andreas Wellinger sein Sprung-Material von der 2021 gegründeten Marke, die eng mit Hirschers Sponsor Red Bull zusammenarbeitet.

Hirscher-Marke begrüßt deutschen OIympiasieger

„Willkommen im Team! Wir freuen uns sehr, dich an Bord zu haben“, schrieb van Deer via Instagram an Geiger gerichtet.