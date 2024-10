Weisheitszahn: Kombistar Riiber droht Weltcupstart zu verpassen

Wegen der Folgen einer Operation am Weisheitszahn muss Norwegens Kombinations -König Jarl Magnus Riiber womöglich auf den Auftakt im Weltcup verzichten. Wie die Zeitung VG berichtet, hat der 27-Jährige weiter Probleme in seinem Kiefer, eine hartnäckige Entzündung macht dem achtmaligen Weltmeister zu schaffen. Die neue Saison der nordischen Zweikämpfer startet vom 28. November bis 1. Dezember im finnischen Ruka .

„Er hatte nochmal einen Eingriff, es wurde noch einmal genäht. Er ist im Moment einfach nicht bereit“, sagte sein Sportmanager Ivar Staun der norwegischen Nachrichtenagentur NTB . Riibers primäres Ziel sei es nun, es bis zum Auftakt des Weltcups zu schaffen. Höhepunkt sollen dann aber die Weltmeisterschaften im eigenen Land sein, sie finden vom 27. Februar bis 8. März in Trondheim statt. „Das ist das, was zählt“, sagte Stuan.

Ski Nordisch: Jarl Magnus Riiber auch Rekordsieger

Ein Jarl Magnus Riiber in Bestform war in den vergangenen Jahren von den Konkurrenten kaum zu schlagen. Mit 61 Siegen in Einzelwettbewerben ist er der Rekordsieger. Einzig Olympiagold fehlt dem sprunggewaltigen Riiber noch in seiner Sammlung. Bislang reichte es nur zum Teamsilber 2018 in Pyeongchang/Südkorea.