Geiger und Schmid bei Riiber-Sieg auf dem Podest

Vinzenz Geiger und Julian Schmid haben den deutschen Kombinierern gleich zum Saisonstart im kalten Kuusamo ein Doppelpodest beschert. Beim Sieg des norwegischen Dominators Jarl Magnus Riiber landete Olympiasieger Geiger auf Rang zwei, der WM-Zweite Julian Schmid wurde knapp dahinter Dritter. Beide DSV-Starter waren in der gesamten vergangenen Saison ohne jeden Podestplatz geblieben.

Schmid startet Aufholjagd

Auch Geiger hatte zuletzt mit einer Erkältung zu kämpfen, hielt bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt aber lange Zeit mit. Schmid lief gar von Rang acht noch auf das Podest und sorgte für das erste deutsche Doppelpodium seit März 2023. Schon jetzt hat das Team von Cheftrainer Eric Frenzel fast so viele Podestplätze auf dem Konto wie im gesamten vergangenen Winter (3).

Manuel Faißt (Baiersbronn), Johannes Rydzek (Oberstdorf) und David Mach (Buchenberg) komplettierten auf den Rängen sieben, zehn und elf das starke Ergebnis der vor allem in der Loipe überragenden deutschen Mannschaft.

Geiger profitierte auch von dem starken Wind am Polarkreis: Weil das Springen am Vormittag ausfiel, floss der provisorische Durchgang von Donnerstag in die Wertung ein. Dort hatte der Oberstdorfer mit einem Sprung auf 136,5 m Rang fünf belegt - klar hinter dem gewohnt sprungstarken Riiber, der auf 144,0 m gesegelt war. Weil aber das „Compact Race“-Format angewendet wurde, bei dem der Rückstand anhand der Platzierung statt der Weite ermittelt wird, rückte das Feld enger zusammen.