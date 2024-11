Kombi-König Riiber stapelt tief - und warnt vor Rydzek

Riiber hatte sich zuletzt einer Operation an einem Weisheitszahn unterziehen müssen und in der Folge offenbar einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Er habe "vier Wochen lang" beim Stuhlgang "Blut" ausgeschieden. "Wir haben hart daran gearbeitet, die richtige Balance im Training zu finden, da ich noch heute unter dem Problem leide", sagte der 27-Jährige.

Für den Saisonstart am Freitag (Springen 11.25/Langlauf 15.00/ZDF und Eurosport) hat Riiber daher gleich mehrere Konkurrenten auf dem Zettel - darunter auch einen Deutschen. "Kristian Ilves und Johannes Rydzek haben im Sommer wirklich beeindruckt. Es wird spannend sein, sie zu beobachten. Gleichzeitig werden Athleten wie Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger und Jens Luras Oftebro genau wie in den vergangenen Jahren sehr schwer zu schlagen sein. Die Konkurrenz ist in diesem Jahr unglaublich stark", so Riiber.